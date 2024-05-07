Project ACDC: компанія Apple розробляє ШІ-чипи для власних потреб, – WSJ
Компанія Apple розробляє власний чип для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту на серверах центрів обробки даних
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що проєкт під внутрішньою кодовою назвою Project ACDC (Apple Chips in Data Center) має на меті використати досвід Apple у розробці мікросхем для своєї серверної інфраструктури.
Сам проєкт розробляється вже кілька років, але невідомо, чи буде він представлений, і коли саме, пише WSJ.
Очікується, що серверний чип Apple буде зосереджений на запуску моделей штучного інтелекту, тобто на виведенні вже навчених моделей, а не на їхньому навчанні. За словами деяких джерел, у сфері навчання моделей, ймовірно, і надалі домінуватиме виробник чипів Nvidia.
Додається, що компанія тісно співпрацює з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, щоб розробити та розпочати виробництво таких чипів, повідомляє WSJ, додаючи, що залишається невідомим, чи обидві компанії досягли остаточної домовленості.
- У квітні повідомлялось, що компанія Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone.
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