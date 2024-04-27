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Головна Технології Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone

Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone

27 квітня, 2024 субота
19:05
Технології IOS 17 APPLE

Компанія Apple відновила переговори з OpenAI про використання технології генеративного штучного інтелекту для реалізації нових функцій, які з'являться в iPhone цього року

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему для iPhone від Apple.

Попри те, що переговорний процес розпочався ще на початку року, робота між двома сторонами була мінімальною. Водночас Apple веде переговори з Google про ліцензування її чат-бота Gemini.

Окрім цього наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple - програмному забезпеченні ШІ, яке може генерувати текст, схожий на людське звучання, - але компанія також шукає партнерів для створення функції, схожої на чат-бота, подібної до ChatGPT від OpenAI. 

  • У березні поставки iPhone компанії Apple скоротилися на 10%, поступившись смартфонам від Samsung, оскільки продажі в Китаї значно знизилися.
Теги:
Світ
штучний інтелект
США
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