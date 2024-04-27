Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone
Компанія Apple відновила переговори з OpenAI про використання технології генеративного штучного інтелекту для реалізації нових функцій, які з'являться в iPhone цього року
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з угодою, функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему для iPhone від Apple.
Попри те, що переговорний процес розпочався ще на початку року, робота між двома сторонами була мінімальною. Водночас Apple веде переговори з Google про ліцензування її чат-бота Gemini.
Окрім цього наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple - програмному забезпеченні ШІ, яке може генерувати текст, схожий на людське звучання, - але компанія також шукає партнерів для створення функції, схожої на чат-бота, подібної до ChatGPT від OpenAI.
- У березні поставки iPhone компанії Apple скоротилися на 10%, поступившись смартфонам від Samsung, оскільки продажі в Китаї значно знизилися.
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