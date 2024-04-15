Поставки iPhone у світі в березні впали на 10%, поступившись смартфонам від Samsung

Про це повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними аналітичного центру IDC, за перші три місяці компанія відвантажила 50,1 мільйона iPhone, що нижче середнього прогнозу аналітиків, який становив 51,7 мільйона пристроїв за цей період.

Як зазначили у виданні, компанія намагається утримати продажі на найбільшому у світі ринку смартфонів з моменту дебюту останнього покоління iPhone у вересні. Однак на їхні продажі вплинули підйом компанії Huawei, посилення конкуренції на внутрішньому ринку та заборона Пекіна на використання іноземних пристроїв на підприємствах.

Зниження продажів є особливо помітним на тлі загального зростання мобільного ринку, який демонструє найкращі темпи за останні роки. За цей період виробники смартфонів відвантажили 289,4 мільйона телефонів, що на 7,8% більше, ніж рік тому.

Водночас компанія Samsung у березні повернула собі першість на ринку, а бюджетний бренд Transsion збільшив поставки на 85%. Xiaomi натомість скоротила відставання від Apple, яка посіла друге місце.

"Ринок смартфонів виходить з турбулентності останніх двох років сильнішим і зміненим, - зазначила директор з досліджень IDC Набіла Попал. - Хоча обидва провідні гравці продемонстрували негативне зростання в першому кварталі, схоже, що Samsung в цілому займає сильнішу позицію"