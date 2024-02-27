Samsung розробила чип, здатний обробляти дані зі швидкістю до 1280 ГБ за сек
Компанія Samsung Electronics оголосила про свою розробку мікросхеми пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM) п’ятого покоління. Вона може обробляти дані зі швидкістю до 1280 ГБ за секунду
Про це повідомляє Yonhap.
Компанія заявила, що мікросхема має найвищу ємність у галузі - 36 ГБ. За словами Samsung, чип HBM3E 12H є на 50% кращим у продуктивності та ємності, аніж його попередник HBM3 8H. Зокрема, він здатен обробляти дані зі швидкістю до 1280 ГБ за секунду, що рівнозначно можливості завантажувати більше 40 UHD-фільмів із ємністю в 30 ГБ за секунду.
Зазначено, що чипи-HBM набувають популярності через важливу роль у живленні генеративних систем штучного інтелекту, зокрема ChatGPT від компанії OpenAI.
У Samsung Electronics також повідомили, що масово виробляти чипи нового покоління планують у першій половині 2024 року. Однак компанія вже розпочала доставляти зразки HBM3E 12H своїм клієнтам.
- 17 лютого повідомлялося, що адміністрація Байдена веде переговори з корпорацією Intel щодо надання їй субсидій на суму понад $10 млрд для розгортання виробництва чипів у США.
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