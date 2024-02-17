Intel пропонують перенести виробництво чипів у США: уряд готовий інвестувати $10 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Це буде найбільша винагорода в рамках плану повернення виробництва напівпровідників на територію США. Очікується, що пакет субсидій Intel міститиме як позики, так і прямі гранти. Точного розподілу коштів між грантами та позиками для Intel поки не визначено. Переговори все ще продовжуються.

У рамках Закону про чіпи та науку 2022 року, спрямованого на відродження американської напівпровідникової промисловості, передбачається виділення 39 млрд доларів прямих грантів, а також позик та кредитних гарантій на суму 75 млрд доларів. Кошти буде використано для залучення провідних світових виробників чіпів до виробництва своєї продукції на території США.

З моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, компанії, які займаються виробництвом чіпів, інвестували у США понад 230 млрд доларів. Метою адміністрації Байдена є створення до 2030 принаймні двох передових виробничих кластерів.