Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Південної Кореї оприлюднив план, що передбачає інвестиції в розмірі $471 млрд, які підуть на будівництво 13 нових заводів з виробництва мікросхем і трьох дослідницьких центрів на додаток до вже наявного 21 підприємства.

"У рамках плану, розрахованого на два десятиліття, Samsung і Hynix мають намір побудувати свої найсучасніші заводи з виробництва мікросхем у себе вдома. Samsung робить велику ставку на ливарне виробництво - або виробництво чипів для інших фірм - як частину інвестицій у розмірі 500 трильйонів вон (близько $380 млрд) до 2047 року. Менший конкурент, Hynix, має намір інвестувати 122 трильйони вон (близько $92 млрд) у виробництво пам'яті в Йонгіні за той самий період", - йдеться в повідомленні.

У Південній Кореї очікують, що територія, яка охоплюватиме міста Пхентхек та Йонгін, стане найбільшою у світі та вироблятиме щомісяця 7,7 млн мікросхем до 2030 року.

Водночас південнокорейський уряд посилює підтримку свого сектору виробництва мікросхем - на нього припадає близько 16% загального обсягу експорту. Він пообіцяв захищати свій економічний фундамент, борючись із глобальною конкуренцією, що зростає. Коли Японія і Тайвань інвестують у свої сектори виробництва мікросхем, у Кореї зобов’язуються надати значні податкові пільги місцевим компаніям, які виробляють чипи.

Окрім того, уряд заявив, що в регіоні також розмістяться менші компанії, що займаються розробкою мікросхем. Головна мета - підвищити самодостатність країни в напівпровідниках, а також збільшити її ринкову частку у світовому виробництві до 2030 року з 3% зараз до 10%.