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Samsung матиме чіпи пам'яті нового покоління: акції компанії зросли на 6%

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:41
Технології Samsung

Акції Samsung підскочили на понад 6% після повідомлення про те, що компанія виборола право постачати сучасні чіпи пам’яті фірмі Nvidia

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша південнокорейська компанія з виробництва електроніки Samsung почне постачати нове покоління чіпів пам’яті (HBM3), оптимізоване для роботи з прискорювачами штучного інтелекту з четвертого кварталу. Акції компанії зросли найбільше з січня 2021 року - на 6%. 

"Після успішного входження в ланцюжок постачання HBM3 ми передбачаємо, що Samsung стане одним з основних постачальників цих чіпів. Ми розглядаємо Samsung як довгострокову вигоду зростання ринку чіпів пам’яті та штучного інтелекту", — написали аналітики Nvidia, підвищивши цільову ціну для Samsung зі 110 тис. до 120 тис. вон.

Як повідомляє Korea Economic Daily, Samsung уклала угоду про постачання чіпів HBM3 із компанією Nvidia, коли її чіпи пройшли остаточний тест на якість американським розробником мікросхем. Samsung почне постачання ключових мікросхем пам’яті вже наступного місяця.

Компанія Nvidia, чиї акції цього року зросли втричі до ринкової вартості в $1,2 трлн, може отримати кращу продуктивність і стабільніші постачання завдяки Samsung.

Постачальники електроніки компанії Samsung також подорожчали на цій новині, зокрема фірма з тестування та упакування чіпів Hana Micron Inc. та постачальник друкованих плат Daeduck Electronics Co.

Компанія Hynix є світовим лідером у сфері постачання чіпів HBM3, але Samsung заявила, що планує випустити оновлений чіп HBM3 пізніше вже цього року. 

  • Раніше компанія Samsung Electronics показала, що її новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra продовжує працювати навіть після того, як його опустили в акваріум з водою.

Новини
Світ
Економіка
Південна Корея
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