Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді
Південнокорейська компанія Samsung Electronics показала, що її новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra продовжує працювати навіть після того, як його опустили в акваріум з водою
Про це йдеться у пресрелізі.
"Galaxy Tab S9 Ultra виводить гасло «робота з будь-якого місця» на абсолютно новий рівень. Завдяки своєму стандарту захисту IP68, Galaxy Tab S9 Ultra захищений від води пилу та навіть проти жорстких зовнішніх елементів", - йдеться в заяві.
Згідно з повідомленням, продуктивність Galaxy Tab S9 Ultra залишається незмінною, навіть при повному зануренні у воду. Відтворення відео та відображення тексту, написаного за допомогою пера, відбуваються без затримки.
"Серія Galaxy Tab S9, яка ідеально підходить для активного відпочинку на свіжому повітрі, є ідеальним компаньйоном для кемпінгу та походів, оскільки її конструкція включає міцність і зручність для носіння", - повідомляють у компанії.
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