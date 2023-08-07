Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді

Про це йдеться у пресрелізі.

"Galaxy Tab S9 Ultra виводить гасло «робота з будь-якого місця» на абсолютно новий рівень. Завдяки своєму стандарту захисту IP68, Galaxy Tab S9 Ultra захищений від води пилу та навіть проти жорстких зовнішніх елементів", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, продуктивність Galaxy Tab S9 Ultra залишається незмінною, навіть при повному зануренні у воду. Відтворення відео та відображення тексту, написаного за допомогою пера, відбуваються без затримки.

"Серія Galaxy Tab S9, яка ідеально підходить для активного відпочинку на свіжому повітрі, є ідеальним компаньйоном для кемпінгу та походів, оскільки її конструкція включає міцність і зручність для носіння", - повідомляють у компанії.