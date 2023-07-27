Про це інформує Reuters.

Виконавчий віцепрезидент Samsung Джеджун Кім заявив, що компанія продовжить скорочення виробництва і зробить додаткові коригування випуску для певних продуктів, включаючи флеш-чіпи NAND, які використовуються для зберігання цифрових даних. Таке рішення прийнято через обмежене відновлення попиту на високоякісні чіпи..

"Цей крок підкреслює безпрецедентний спад напівпровідників, який призвів до того, що південнокорейська фірма зазнала рекордних 7 мільярдів доларів операційних збитків від свого бізнесу з виробництва хлібних і масляних чіпів за перші шість місяців цього року", - пише відомство.

Повідомляється, що бізнес, ймовірно, залишиться в мінусі в поточному кварталі, хоча збиток скоротиться майже вдвічі, вважають 22 аналітики.

Уповільнення світової економіки та високі відсоткові ставки послабили попит на більшість споживчих товарів після буму, викликаного пандемією.

"Скорочення виробництва по всій галузі, ймовірно, продовжиться в другому півріччі, і, як очікується, попит поступово відновиться, оскільки клієнти продовжують скорочувати запаси своїх запасів чіпів", – йдеться в заяві Samsung.

Нині не повідомляється про масштаби скорочення виробництва, але відомо, що запаси чіпів пам'яті компанії швидко зменшуються після піку в травні.

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