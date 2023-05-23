Samsung презентував екран до смартфона, який може вимірювати пульс і тиск
Компанія Samsung Display представила першу у світі OLED-панель із вбудованим сканером відбитків пальців та датчиком серцевого ритму
Про це пише Техно блог UA
Подібні панелі під назвою Sensor OLED призначені для використання у смартфонах та планшетах для відстеження стану здоров'я. Очікується, що подібні пристрої з'являться найближчим часом.
Сенсорна OLED-панель має вбудований світлочутливий органічний фотодіод.
"Щоб точно виміряти кров'яний тиск людини, необхідно зробити заміри на обох руках. Сенсорний OLED-дисплей може одночасно розпізнавати пальці обох рук, надаючи більш точну інформацію про стан здоров'я, ніж наявні пристрої", - Samsung Display
Нова панель OLED також може одночасно вимірювати рівень стресу користувача.
Технологія дозволить зчитувати відбитки пальців або інформацію про частоту серцевих скорочень із кількох пальців одночасно. Це дозволяє пристрою пропонувати більш точну біометричну автентифікацію та вимірювати кров'яний тиск.
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