Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": деталі

Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров та Головний сервісний центр МВС.

Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

"Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою", - написав Федоров.

У МВС розповіли, що для того, аби подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії потрібно:

перейти до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";

обрати причину заміни документа;

підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;

обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердити або вказати контактні дані;

підписати заяву;

сплатити за послугу.

"Ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", - додав Федоров.