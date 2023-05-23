Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": деталі
Сьогодні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України
Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров та Головний сервісний центр МВС.
Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.
"Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою", - написав Федоров.
У МВС розповіли, що для того, аби подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії потрібно:
- перейти до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення";
- обрати причину заміни документа;
- підтвердити або вказати місце реєстрації проживання;
- обрати тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
- обрати сервісний центр МВС, де буде зручно забрати пластиковий документ;
- підтвердити або вказати контактні дані;
- підписати заяву;
- сплатити за послугу.
"Ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", - додав Федоров.
- У застосунку "Дія" відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.
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