Витяг про несудимість відтепер можна отримати в застосунку "Дія"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у telegram.

Для того, щою отримати витяг про несудимість у "Дії", потрібно:

у застосунку перейти в розділ "Послуги";

вибрати "Довідки та витяги" – "Витяг про відсутність судимості";

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

"Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон", - йдеться в повідомленні Мінцифри.