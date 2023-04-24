Витяг про несудимість відтепер можна отримати в застосунку "Дія"
У застосунку "Дія" відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у telegram.
Для того, щою отримати витяг про несудимість у "Дії", потрібно:
- у застосунку перейти в розділ "Послуги";
- вибрати "Довідки та витяги" – "Витяг про відсутність судимості";
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
"Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон", - йдеться в повідомленні Мінцифри.
- 13 лютого повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.
- 14 березня стало відомо, що у застосунку для смартфонів "Дія" не буде цифрових повісток. Реєстр "Оберіг", де зберігаються дані про військовозобов'язаних, не має відношення до Дії.
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