У Мінцифри сказали, чи розсилатимуть повістки через Дію
У застосунку для смартфонів "Дія" не буде цифрових повісток. Реєстр "Оберіг", де зберігаються дані про військовозобов'язаних, не має відношення до Дії
Про це NV розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
Раніше військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап заявив журналістам, що реєстр "Оберіг" із всеукраїнською базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий до Дії, а отже, там можуть з'явитися цифрові повістки.
Коментуючи цю інформацію, Мстислав Банік сказав: "У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр".
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники військкоматів вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані реєструються після зміни місця проживання.
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