Українці не отримуватимуть повістки у Дії, працюємо над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в Дії не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - зауважив він.
Наразі Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.
Ще одним проєктом, який стосується військової сфери, є трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).
"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - наголошує Федоров.
Тож зараз йде активна робота, щоб у проєкті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі пів року, додав міністр.
- Раніше керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік сказав, що військовий квиток у Дії з'явиться "рано чи пізно", однак не можна сказати, що фахівці працюють над цим саме зараз.
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