Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в Дії не буде, а над іншими сервісами (для військових, - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - зауважив він.

Наразі Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Ще одним проєктом, який стосується військової сфери, є трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - наголошує Федоров.

Тож зараз йде активна робота, щоб у проєкті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі пів року, додав міністр.