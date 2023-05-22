Whatsapp дозволив редагувати повідомлення протягом 15 хвилин після відправки
У месенджері Whatsapp відтепер можна редагувати повідомлення протягом 15 хвилин після відправки, функція стане доступна всім користувачам вже найближчими тижнями
Про це йдеться в офіційному блозі месенджера.
Для цього треба натиснути та утримувати повідомлення, після чого з'явиться меню. У ньому треба обрати "змінити". Поруч з відредагованим повідомленнями відображатиметься напис "змінено", тож одержувачі будуть знати про виправлення без відображення історії змін.
"Ми з радістю надаємо вам більше контролю над вашими бесідами, від виправлення простих помилок написання до додавання контексту до повідомлення", - йдеться у повідомленні.
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