Про це він написав на своїй сторінці.

Так, користувачі із платною синьою галочкою відтепер можуть публікувати двогодинні відео. Проте їхній розмір не має перевищувати 8 гігабайтів.

"Підписники Twitter Blue Verified тепер можуть завантажувати 2-годинні відео (8 ГБ)!" - зазначив Маск.