Користувачам із платною підпискою у Twitter дозволили публікувати двогодинні відео
Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео
Про це він написав на своїй сторінці.
Так, користувачі із платною синьою галочкою відтепер можуть публікувати двогодинні відео. Проте їхній розмір не має перевищувати 8 гігабайтів.
"Підписники Twitter Blue Verified тепер можуть завантажувати 2-годинні відео (8 ГБ)!" - зазначив Маск.
- 24 квітня стало відомо, що в соцмережі Twitter повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.
- Згодом власник Twitter Ілон Маск заявив, що в соцмережі планують видаляти акаунти користувачів, які не були активні впродовж декількох років.
- 7 травня компанія Twitter визнала, що функція "Коло", яка передбачала публікацію твітів для обмеженого кола людей, мала проблеми з конфіденційністю.
- 10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.
- А згодом американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе