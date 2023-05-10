Про це пише Reuters.

Минулого року компанія оголосила про план "Twitter 2.0 The Everything App". За словами самого Ілона Маска, соцмережа матиме зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.

"Незабаром зʼявляться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", - заявив Маск.

Відомо, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta - Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Крім цього Ілон Маск зазначив, що у Twitter буде доступна версія зашифрованих прямих повідомлень, починаючи з середи.