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Twitter безоплатно відновив "синю галочку" знаменитим обліковим записам

24 квітня, 2023 понедiлок
06:41
Технології Twitter

У соцмережі Twitter повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників

Про це інформує The Guardian.

"Рішення сайту відновити статус "перевірено", не розрізняючи платних і безкоштовних користувачів, призвело до критики за неправдиву рекламу, оскільки шаблонна відмова від відповідальності для цих користувачів неточно описує їх статус як наданий "тому, що вони підписані на Twitter Blue", - пише відомство.

Зокрема "синю галочку" повернули знаменитостям таким, як Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.  

До придбання Ілоном Маском Twitter "синя галочка" була значком верифікації, що надавалася безплатно. Символ "перевірено" використовували як інструмент аутентифікації, покликаний допомогти зупинити фейкові акаунти й поширення дезінформації.

Маск впровадив нові правила. Нині цей символ вказує, що акаунт має преміумпідписку Twitter Blue, і під час оплати відбувається процес верифікації. В середньому ціна підписки становить близько 8 доларів на місяць.

20 квітня ті, хто мав символ "перевірено", але не заплатив за підписку, почав втрачати "галочку".

"Загальнодоступні дані показують, що менше ніж 500 з 400 тисяч застарілих користувачів зареєструвалися, і майже стільки ж користувачів скасували свою підписку одночасно, збільшивши чистий дохід менш ніж на 300 доларів на місяць", - йдеться в повідомленні.

"Синя галочка" верифікації з’явилася навіть у померлих людей, зокрема, актора Пола Вокера, якого не стало у 2013 році, шеф-кухаря Ентоні Бурдена, який помер у 2018 році, і саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого того ж року. 

  • Раніше Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.
  • Згодом бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter "майже беззбитковий".
  • Відтепер у соціальній мережі Twitter користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. 
  • Twitter зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем, після того, як його придбав технологічний мільярдер Ілон Маск. 
  • Стівен Кінг виступив із пропозицією передати свою позначку про верифікацію у Twitter Благодійному фонду Сергія Притули, Маск відреагував на цю пропозицію письменника.  
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