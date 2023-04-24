Про це інформує The Guardian.

"Рішення сайту відновити статус "перевірено", не розрізняючи платних і безкоштовних користувачів, призвело до критики за неправдиву рекламу, оскільки шаблонна відмова від відповідальності для цих користувачів неточно описує їх статус як наданий "тому, що вони підписані на Twitter Blue", - пише відомство.

Зокрема "синю галочку" повернули знаменитостям таким, як Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.

До придбання Ілоном Маском Twitter "синя галочка" була значком верифікації, що надавалася безплатно. Символ "перевірено" використовували як інструмент аутентифікації, покликаний допомогти зупинити фейкові акаунти й поширення дезінформації.

Маск впровадив нові правила. Нині цей символ вказує, що акаунт має преміумпідписку Twitter Blue, і під час оплати відбувається процес верифікації. В середньому ціна підписки становить близько 8 доларів на місяць.

20 квітня ті, хто мав символ "перевірено", але не заплатив за підписку, почав втрачати "галочку".

"Загальнодоступні дані показують, що менше ніж 500 з 400 тисяч застарілих користувачів зареєструвалися, і майже стільки ж користувачів скасували свою підписку одночасно, збільшивши чистий дохід менш ніж на 300 доларів на місяць", - йдеться в повідомленні.

"Синя галочка" верифікації з’явилася навіть у померлих людей, зокрема, актора Пола Вокера, якого не стало у 2013 році, шеф-кухаря Ентоні Бурдена, який помер у 2018 році, і саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого того ж року.