У Twitter запустили програму з монетизації контенту

Про це повідомив власник компанії Ілон Маск у твіттері.

Він пропонує подати заявку, щоб запропонувати своїм послідовникам підписку на будь-який матеріал, від довгого тексту до багатогодинного відео.

"Ми також сприятимемо просуванню вашого контенту. Наша мета - максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати виконану роботу з собою. Легко увійти, легко вийти", - пише Маск.

При цьому власник компанії не став детально описувати технічні аспекти нововведення. Щоб зробити контент платним, необхідно перейти в налаштуваннях у пункт "Монетизація".

Протягом перших 12 місяців Twitter не залишатиме собі нічого з грошей, отриманих користувачами від підписки. Це означає, що користувачі залишатимуть собі близько 70% доходів від підписки на мобільні пристрої, після врахування зборів, які Apple і Google беруть за свої магазини додатків.