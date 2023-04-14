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Головна Технології У Twitter запустили програму з монетизації контенту

У Twitter запустили програму з монетизації контенту

14 квітня, 2023 п'ятниця
05:49
Технології Twitter, флешмоб

Відтепер у соціальній мережі Twitter користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео

Про це повідомив власник компанії Ілон Маск у твіттері.

Він пропонує подати заявку, щоб запропонувати своїм послідовникам підписку на будь-який матеріал, від довгого тексту до багатогодинного відео.

"Ми також сприятимемо просуванню вашого контенту. Наша мета - максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати виконану роботу з собою. Легко увійти, легко вийти", - пише Маск.

При цьому власник компанії не став детально описувати технічні аспекти нововведення. Щоб зробити контент платним, необхідно перейти в налаштуваннях у пункт "Монетизація".

Протягом перших 12 місяців Twitter не залишатиме собі нічого з грошей, отриманих користувачами від підписки. Це означає, що користувачі залишатимуть собі близько 70% доходів від підписки на мобільні пристрої, після врахування зборів, які Apple і Google беруть за свої магазини додатків.

  • Раніше Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.
  • Згодом бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter "майже беззбитковий".
Ілон Маск
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