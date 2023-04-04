Логотип Twitter змінився: замість синьої пташки – собачка Doge
Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin
Про це повідомляє Bloomberg.
Користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої назвала криптовалюта Dogecoin.
Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.
Видання зазначає, що вартість Dogecoin зросла на 30% після того, як її логотип з'явився на головній сторінці соціальної мережі. Dogecoin виріс з 7,7 цента до 10,2 цента після оновлення. Тег Doge також став популярним у Twitter.
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