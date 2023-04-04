Логотип Twitter змінився: замість синьої пташки – собачка Doge

Про це повідомляє Bloomberg.

Користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої назвала криптовалюта Dogecoin.

Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

Видання зазначає, що вартість Dogecoin зросла на 30% після того, як її логотип з'явився на головній сторінці соціальної мережі. Dogecoin виріс з 7,7 цента до 10,2 цента після оновлення. Тег Doge також став популярним у Twitter.