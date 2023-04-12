Маск заявив, що наразі у Тwitter працює 1 500 співробітників і тепер він "майже беззбитковий"
Бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter "майже беззбитковий"
Про це пише Reuters.
Він розповів, що зараз у Тwitter працює 1500 співробітників, у той час, як до масових скорочень їх було 8 000. Reuters відзначає, що такі масові скорочення зачепили й інженерів платформи, що викликало багато збоїв у її роботі. Минулого тижня у соцмережі стався шостий серйозний збій від початку року.
Маск розповів, що коли він прийшов, Twitter був у "мінусі" на 3 млрд доларів, тож бізнесмен був змушений вжити радикальних заходів, серед яких і масові скорочення.
"Цього кварталу ми можемо вийти в "плюс", якщо все піде добре", - коментує Маск.
Він також зазначив, що зменшення рекламодавців після придбання бізнесменом компанії було пов'язане з "циклічним характером витрат на рекламу", проте зараз більшість рекламодавців повернулася.
- 4 листопада 2022 року Ілон Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено. Вже 5 листопада працівники Twitter подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор Twitter Ілон Маск планує неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників.
- 11 листопада Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.
- 8 січня компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.
- Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлю Ілоном Маском соцмережі у 2022 році.
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