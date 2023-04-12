Про це пише Reuters.

Він розповів, що зараз у Тwitter працює 1500 співробітників, у той час, як до масових скорочень їх було 8 000. Reuters відзначає, що такі масові скорочення зачепили й інженерів платформи, що викликало багато збоїв у її роботі. Минулого тижня у соцмережі стався шостий серйозний збій від початку року.

Маск розповів, що коли він прийшов, Twitter був у "мінусі" на 3 млрд доларів, тож бізнесмен був змушений вжити радикальних заходів, серед яких і масові скорочення.

"Цього кварталу ми можемо вийти в "плюс", якщо все піде добре", - коментує Маск.

Він також зазначив, що зменшення рекламодавців після придбання бізнесменом компанії було пов'язане з "циклічним характером витрат на рекламу", проте зараз більшість рекламодавців повернулася.