Про це поінформували в Bloomberg.

У компанії Twitter Inc., якою нині керує Ілон Маск, відбулася чергова хвиля звільнень: це стосується команди з питань з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту, а також підрозділу, пов'язаного з відстеженням розпалювання ненависті і переслідувань.

"Щонайменше ще десяток скорочень 6 січня торкнулися працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі. Серед звільнених - Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу; і Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів", - зазначили співрозмовники агентства на умовах їхньої анонімності.

Зокрема під скорочення потрапили робітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ у твіттері.

Елла Ірвін, голова відділу довіри та безпеки Twitter, підтвердила звільнення кількох членів команд. Але вона заперечила, що скорочення стосувалися сфер, згаданих Bloomberg.

Нагадаємо, 19 грудня президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями щодо ситуації з компанією.