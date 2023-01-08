Twitter надалі скорочує персонал: звільнено частину працівників, відповідальних за модерацію контенту, - Bloomberg
Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту
Про це поінформували в Bloomberg.
У компанії Twitter Inc., якою нині керує Ілон Маск, відбулася чергова хвиля звільнень: це стосується команди з питань з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту, а також підрозділу, пов'язаного з відстеженням розпалювання ненависті і переслідувань.
"Щонайменше ще десяток скорочень 6 січня торкнулися працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі. Серед звільнених - Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу; і Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів", - зазначили співрозмовники агентства на умовах їхньої анонімності.
Зокрема під скорочення потрапили робітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ у твіттері.
Елла Ірвін, голова відділу довіри та безпеки Twitter, підтвердила звільнення кількох членів команд. Але вона заперечила, що скорочення стосувалися сфер, згаданих Bloomberg.
- Нагадаємо, 19 грудня президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями щодо ситуації з компанією.
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