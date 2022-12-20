Про це повідомляє Politico.

"Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу й забезпечує можливість для громадянського дискурсу, - написала вона. - Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Зазначається, що в Європі занепокоєні низкою хаотичних і суперечливих заходів Маска, зокрема масовими звільненнями, відстороненням журналістів та зміною в правилах соцмережі.

Поки невідомо, чи прийняв Маск запрошення.

Нагадаємо, у понеділок користувачі Twitter відповіли "так" на запитання мільярдера, чи повинен він, на їхню думку, піти у відставку з посади генерального директора компанії.

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