Маска запросили в Європарламент на розмову щодо ситуації з Twitter, – Politico
Президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала в понеділок листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями
Про це повідомляє Politico.
"Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу й забезпечує можливість для громадянського дискурсу, - написала вона. - Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ненависті, втручання у вибори та дезінформації".
Зазначається, що в Європі занепокоєні низкою хаотичних і суперечливих заходів Маска, зокрема масовими звільненнями, відстороненням журналістів та зміною в правилах соцмережі.
Поки невідомо, чи прийняв Маск запрошення.
- Нагадаємо, у понеділок користувачі Twitter відповіли "так" на запитання мільярдера, чи повинен він, на їхню думку, піти у відставку з посади генерального директора компанії.
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