Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter
Мільярдер Ілон Маск вночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування
Про це йдеться у його twitter.
У голосуванні взяло участь понад 12,5 млн осіб, наразі 56% опитаних виступили за усунення Маска з поста керівника соцмережі.
Пізніше він опублікував твіт, де порадив "бути обережними зі своїми бажаннями, оскільки вони можуть здійснитися".
Ще в одному пості бізнесмен зазначив, що "ті, хто хочуть влади, найменше її заслуговують".
- 19 листопада Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа. За результатами опитування бізнесмен вирішив відновити акаунт Дональда Трампа у соцмережі.
- У четвер 15 грудня Твіттер заблокував облікові записи журналістів провідних видань без пояснення причини, відомо, що вони негативно висвітлювали діяльність Ілона Маска.
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