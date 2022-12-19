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Головна Технології Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter

Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter

19 грудня, 2022 понедiлок
08:32
Технології Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск вночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування

Про це йдеться у його twitter.

У голосуванні взяло участь понад 12,5 млн осіб, наразі 56% опитаних виступили за усунення Маска з поста керівника соцмережі.

Пізніше він опублікував твіт, де порадив "бути обережними зі своїми бажаннями, оскільки вони можуть здійснитися".

Ще в одному пості бізнесмен зазначив, що "ті, хто хочуть влади, найменше її заслуговують".

  • 19 листопада Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа. За результатами опитування бізнесмен вирішив відновити акаунт Дональда Трампа у соцмережі.
  • У четвер 15 грудня Твіттер заблокував облікові записи журналістів провідних видань без пояснення причини, відомо, що вони негативно висвітлювали діяльність Ілона Маска.

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Світ
Ілон Маск
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