Ілон Маск запустив голосування: чи варто розблокувати Трампа у твіттері
Власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитує, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На своїй сторінці у твіттер Ілон Маск опублікував голосування, яке триватиме рівно добу. Фінальні підсумки будуть доступні 20 листопада, о 2:47 за київським часом.
На питання, чи варто розблокувати сторінку Дональда Трампа, можна відповісти коротко: так або ні. За 3 години у голосуванні взяли участь вже більше ніж 4 млн користувачів.
55,6% вважають, що експрезидента США потрібно розблокувати (прим. - інформація станом на 05:54, 19 листопада).
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