Твіттер заблокував відомих журналістів, які критикували Ілона Маска

Про це повідомило CNN.

У четвер 15 грудня Твіттер заблокував облікові записи кількох високопоставлених журналістів без пояснення причини. Зазначається, що це спроба нового власника мережі Ілона Маска використовувати свою владу над платформою.

Облікові записи Доні О'Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post та інших журналістів, які "агресивно" висвітлювали діяльність Маска в останні тижні, були раптово призупинені назавжди. Також був заблокований акаунт прогресивного незалежного журналіста Аарона Рупара.

Видання пише, що ані Ілон Маск, ані Твіттер не відповіли на запити про коментарі щодо події.

Однак, коли новина з'явилася в мережі, Ілон Маск написав у Твіттер, що до журналістів застосовуються ті самі правила про збір та розповсюдження особистої чи ідентифікаційної інформації. Видання стверджує, що це могло статися на тлі блокування акаунтів у соцмережі, які відстежували літаки американських мільярдерів та російських олігархів.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

7 листопада Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації. Також він заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований

22 листопада Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0, де будуть зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати.

12 грудня відбувся перезапуск сервісу Twitter Blue, де користувачі мережі зможуть придбати галочку верифікації. Для власників Apple вона коштуватиме дорожче.

Компанія Twitter у понеділок, 12 грудня, розпустила раду безпеки та довіри, яка консультувала платформи соціальних мереж стосовно рішень щодо сайтів.

