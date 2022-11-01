Маск розігнав раду директорів Twitter і посилив контроль над компанією
Мільярдер Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією
Про це повідомляє ВВС із посиланням на документи Комісії з цінних паперів і бірж США
У повідомленні зазначили, що 27 жовтня Маск став одноосібним директором Twitter.
Серед дев'яти звільнених директорів – колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал.
Також є інформація, що Маск і його команда планують провести серйозні скорочення у компанії.
- Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив не для того, щоб заробити більше грошей, а щоби допомогти людству.
- 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
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