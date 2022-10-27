Листа Маск опублікував в Twitter, пише TechCrunch.

"Причина, з якої я купив Twitter, криється в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати цифровий майданчик, де можна буде обговорювати широке коло ідей і не скочуватися у насильство. Ось чому я купив Twitter. Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю", - додав він.

Маск додав, що інвестуватиме у Twitter, оскільки вірить в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і вважає, що "свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії".

"Однак з моменту здійснення моєї інвестиції я усвідомлюю, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter має надзвичайний потенціал. Я розблокую його", - написав він зараз.

Маск вважає, що існує великий ризик того, що соцмережі розділяться на крайніх правих та крайніх лівих, працюватимуть як ехо-кімнати, і що в такий спосіб суспільство розколеться, і втратиться можливість діалогу. Зі слів Маска, він купив Twitter, щоб завадити цьому.

Раніше в четвер Маск опублікував відеоролик, на якому він заходить в офіс із кухонною раковиною. Він змінив опис свого профілю в Twitter на "Головний твіттер", фактично підтвердивши купівлю соцмережі.

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