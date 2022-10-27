Маск натякає, що вже купив Twitter

Про це Маск повідомив Twitter.

На своїй сторінці у Twitter Маск поділився відео, де він заходить до штаб-квартири компанії: "Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!"

Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit", натякаючи на завершення угоди про купівлю компанії.

24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня.

10 серпня повідомляли, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю Twitter.

5 жовтня стало відомо, що Маск був готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд.

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