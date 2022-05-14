Ілон Маск заявив, що ставить угоду з купівлі Twitter на паузу та обвалив акції соцмережі

Про це Маск написав у twitter.

За його словами, угода тимчасово призупинена в очікуванні подробиць про те, як соцмережа підраховує кількість фейкових та спамерських акаунтів. Він хоче переконатися, що їхня кількість не перевищує 5%.

Пізніше Маск додав, що все ще має намір купити Twitter.

Одразу після першої заяви Маска акції Twitter обвалилися на 25%. Другий твіт призвів до зростання ціни, а падіння у підсумку склало 9,7%.

25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $46 млрд.

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