Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що Ілон Маск пропонує повернутися до початкової пропозиції та придбати Twitter Inc за ціною 44 млрд дол. США.

Як додає The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, у понеділок адвокати Маска повідомили Twitter про цю пропозицію, а також надіслали конфіденційного листа в канцлерський суд штату Делавер, де мали розглядати справу Маска проти компанії.

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Чому Ілон Маск передумав і вирішив таки купити компанію, наразі не відомо. Якщо сторони дійдуть згоди, їм вдасться уникнути судового процесу.

24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня.

10 серпня повідомляли, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю Twitter

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