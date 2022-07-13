Twitter подав у суд на Ілона Маска
Компанія Twitter подала у суд на Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі $44 млрд
Про це повідомляє New York Times.
Рада правління Twitter звернулась до канцлерського суду штату Делавер з позовом на Ілона Маска. Керівники Twitter хочуть змусити примусити бізнесмена завершити покупку компанії за $44 млрд.
Попередній договір про угоду був підписаний Ілоном Маском і компанією Twitter, але після цього бізнесмен заявив, що через неможливість визначити точну кількість акаунтів ботів в соцмережі, змушений відмовитися від купівлі.
- 9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.
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