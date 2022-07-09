Про це заявив голова ради директорів компанії Брет Тейлор.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені з Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що отримаємо перемогу в суді в Делавері", - написав Тейлор у Twitter.

Раніше Маск повідомив Twitter про відмову від угоди з купівлі.

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