Керівники Twitter мають намір через суд змусити Маска купити їх соцмережу
Керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі
Про це заявив голова ради директорів компанії Брет Тейлор.
"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені з Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що отримаємо перемогу в суді в Делавері", - написав Тейлор у Twitter.
- Раніше Маск повідомив Twitter про відмову від угоди з купівлі.
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