Про це повідомило видання CNBC, з посиланням на лист, надісланий адвокатом Маска головному юридичному директору Twitter, інформує "Ліга.нет".

У листі, оприлюдненому в документації Комісії США з цінних паперів і бірж, адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що "Twitter не виконав свої договірні зобов’язання".

За словами юриста, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі про кількість фейкових акаунтів, перш ніж просувати угоду.

Нагадаємо, 24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі соцмережі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

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