"Віддати Крим Росії та залишити Україну нейтральною": Маск влаштував серію провокаційних опитувань у твіттері
Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які озвучив, – провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість пропонують демілітаризувати Росію і вчити історію
Опитування на цю тему Ілон Маск влаштував у твіттері сьогодні, 3 жовтня.
Ілон Маск запропонував користувачам твіттера проголосувати ("так" або "ні") за такі умови досягнення миру в Україні:
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Провести ще раз вибори в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу.
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Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до "помилки" Хрущова).
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Гарантувати водопостачання Криму.
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Україна залишається нейтральною.
У наступних твітах Маск зауважив, мовляв, "найімовірніше, це й буде кінцевим результатом – питання лише в тому, скільки людей помре до цього". А ще згодом додав, що, на його думку, "можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту буде ядерна війна".
Станом на 21:10 в опитуванні взяли участь понад 900 тисяч користувачів твіттера. З "планом" Маска погодилося 38,1%, не погодилося 61,9%.
Водночас таке голосування обурило багатьох користувачів. Зокрема, в коментарях Маску радник конгресу США Пол Массаро, відомий своєю підтримкою України, запропонував власний варіант досягнення миру: "Україна звільняє всю свою суверенну територію; Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується".
Серед інших умов користувачі запропонували варіанти "за відновлення України платить Росія", а "Володимир Путін засуджений як військовий злочинець у Гаазі". Також Маску порадили вчити історію, розповіли про кримських татар.Український волонтер Сергій Притула у відповідь на це опитування написав Маску: "Ілон, чоловіче. Здається, ти пропустив багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Твої пропозиції схожі на путінські. Сподіваюся, ти не мав це на увазі".
На цьому Ілон Маск не зупинився. Близько 21:00 він опублікував ще одне опитування із запитанням: "Тоді спробуймо так: люди, які живуть на Донбасі й у Криму, мають самі вирішувати, є вони частиною Росії чи України" і запропонував відповісти "так" або "ні".
Ілон Маск уперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США зі статками у 251 мільярд доларів.За рік він збільшив статок на понад 30%.
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