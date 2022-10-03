Опитування на цю тему Ілон Маск влаштував у твіттері сьогодні, 3 жовтня.

Ілон Маск запропонував користувачам твіттера проголосувати ("так" або "ні") за такі умови досягнення миру в Україні:

Провести ще раз вибори в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до "помилки" Хрущова). Гарантувати водопостачання Криму. Україна залишається нейтральною.

У наступних твітах Маск зауважив, мовляв, "найімовірніше, це й буде кінцевим результатом – питання лише в тому, скільки людей помре до цього". А ще згодом додав, що, на його думку, "можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту буде ядерна війна".

Станом на 21:10 в опитуванні взяли участь понад 900 тисяч користувачів твіттера. З "планом" Маска погодилося 38,1%, не погодилося 61,9%.

Водночас таке голосування обурило багатьох користувачів. Зокрема, в коментарях Маску радник конгресу США Пол Массаро, відомий своєю підтримкою України, запропонував власний варіант досягнення миру: "Україна звільняє всю свою суверенну територію; Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується".

Серед інших умов користувачі запропонували варіанти "за відновлення України платить Росія", а "Володимир Путін засуджений як військовий злочинець у Гаазі". Також Маску порадили вчити історію, розповіли про кримських татар.

Український волонтер Сергій Притула у відповідь на це опитування написав Маску: "Ілон, чоловіче. Здається, ти пропустив багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Твої пропозиції схожі на путінські. Сподіваюся, ти не мав це на увазі".

На цьому Ілон Маск не зупинився. Близько 21:00 він опублікував ще одне опитування із запитанням: "Тоді спробуймо так: люди, які живуть на Донбасі й у Криму, мають самі вирішувати, є вони частиною Росії чи України" і запропонував відповісти "так" або "ні".

Ілон Маск уперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США зі статками у 251 мільярд доларів.За рік він збільшив статок на понад 30%.

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