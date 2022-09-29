Маск вперше став найбагатшою людиною США, збільшивши статок за рік на понад 30%, - Forbes
Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск вперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США зі статками у 251 мільярд доларів
Про це йдеться у публікації журналу Forbes, який і є автором рейтингу.
За рік Маск розбагатів на 32% або $60,5 млрд.
"Це був шалений рік для Маска, який у листопаді став першою людиною зі статками в 300 мільярдів доларів, перш ніж акції Tesla впали на тлі ширшого розпродажу ринку та побоювань інвесторів після того, як бізнесмен погодився купити Twitter за 44 мільярди доларів", – йдеться у рейтингу.
Наступними після Маска у рейтингу йдуть засновник Amazon Джефф Безос й один із засновників Microsoft Білл Гейтс.
Безос наразі володіє статками в $151 млрд, що на 50 млрд менше, ніж торік Статки Безоса скоротилися на чверть через падіння ціни акцій Amazon більш ніж на 20%.
Третє місце в рейтингу належить Біллу Гейтсу, статки якого оцінюються у $106 млрд.
До топ-5 також увійшли співзасновник Oracle Ларрі Еллісон зі статками у $101 млрд та відомий підприємець та інвестор Воррен Баффет з $97 млрд.
- Відзначимо, що лише у вересні SpaceX повідомив, що інтернет від Starlink доступний на всіх континентах світу, а самих терміналів Starlink уже понад 1 млн.
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