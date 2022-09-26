Про це Ілон Маск повідомив у своєму Twitter.

Видання Sundries зазначає, що не варто плутати загальну кількість терміналів Starlink, які вийшли з моменту запуску послуги (з жовтеня 2020 року), з кількістю наявних абонентів сервісу та користувачів, що користуються його послугами. Водночас це досягнення — ще одне яскраве свідчення, що попит на послугу продовжує стабільно зростати.

Щодо активних абонентів, станом на кінець травня у Starlink було активних майже 500 тис. користувачів у 32 країнах світу. За останні кілька місяців SpaceX значно розширила доступність свого супутникового інтернету — він став доступним і у літаках, і в автомобілях, і навіть на яхтах.

19 вересня після виведення на орбіту чергової партії супутників Starlink Ілон Маск урочисто відзвітував, що Starlink відтепер працює тепер на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Зважаючи на те, що понад 750 тис. перебували у черзі на підключення ще наприкінці листопада 2021 року, Starlink демонструє темпи зростання, яким можна позаздрити. Та і нещодавно угода з T-Mobile, щоб під’єднати смартфони з 5G до супутників та в такий спосіб покрити "мертві зони", лише додає впевненості щодо безхмарного майбутнього Starlink.

Лишається також згадати, що чимало терміналів Starlink наразі працюють в Україні — з початку війни Україна отримала 15 тис. терміналів з безоплатним тарифним планом і на початку травня аналітики Apptopia у своєму звіті зазначали, що Starlink в Україні щодня активно користується близько 150 тис. осіб. А наприкінці серпня Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців — зі $100 до $60 на місяць.

Відзначимо, що 26 вересня ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту чергову партію з 52 супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

Falcon 9 launches 52 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/A4eGu4lmz0 — SpaceX (@SpaceX) September 25, 2022

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