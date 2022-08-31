Про це інформує пресслужба Royal Caribbean.

Круїзний гігант об’єднався з ракетною компанією Ілона Маска SpaceX, використовуючи її систему Starlink, для швидшого інтернету на морі.

Раніше гості платили за користування інтернетом на лайнерах, хоч і зв’язок був поганим. Співпраця діятиме до березня 2023 року.

"Ця технологія забезпечить кардинальне підключення до інтернету на борту наших кораблів, покращуючи враження від круїзу як для гостей, так і для екіпажу", - сказав виконавчий директор Royal Caribbean Джейсон Ліберті.

Загалом система Starlink, якою керує SpaceX, призначена для надання високошвидкісного Інтернету людям, які живуть у віддалених районах. Вона опирається на тисячі своїх супутників, які розміщені на низькій орбіті навколо Землі. Це дозволяє швидко з’єднуватися між супутниками та землею.

Раніше повідомлялося, що компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, і представництво SpaceX скоро активно запрацює в Україні.

19 квітня Starlink, проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який надає послуги супутникового інтернету, повідомив про намір відкрити офіційне представництво в Україні

27 квітня Starlink Ukraine офіційно зареєстрували на території України.

14 травня Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска.

27 липня власник Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на рішення Росії вийти з Міжнародної космічної станції.

Станом на 10 серпня SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink і приземлила ракету Falcon 9 на корабель у Атлантичному океані.

В Ілона Маска переглянули цінову політику за послуги інтернету для українців.

Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного Роскосмосу.

Американська ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

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