Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного "Роскосмосу"

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що приватна американська компанія стала ключовим претендентом поряд із Японією та Індією.

"Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один — це SpaceX, це зрозуміло. Інший, можливо, — Японія. Іншим варіантом може бути Індія. ", - сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

За його словами, переговори залишаються на дослідницькій фазі.

"Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони підходять. Це не те, що стрибнути в автобус. Наприклад, інтерфейс між супутником і ракетною установкою має бути відповідним", - сказав він

Зазначають, що SpaceX вже захопив інших клієнтів, які розривають зв’язки з космічним сектором Москви, але європейську місію можна розглядати як значну перемогу для американського виробника ракет.

Ашбахер додав, що Європа має зміцнювати незалежність від Росії в усіх сферах, включаючи космос.

14 травня Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска.

27 липня власник Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на рішення Росії вийти з Міжнародної космічної станції.

Станом на 10 серпня SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink і приземлила ракету Falcon 9 на корабель у Атлантичному океані.

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