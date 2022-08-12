Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного "Роскосмосу"
Європейське космічне агентство розпочало попередні обговорення з компанією SpaceX Ілона Маска, так шукають заміну для "Роскосмосу", який через війну в Україні опинився під санкціями
Про це пише Reuters.
Видання повідомляє, що приватна американська компанія стала ключовим претендентом поряд із Японією та Індією.
"Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один — це SpaceX, це зрозуміло. Інший, можливо, — Японія. Іншим варіантом може бути Індія. ", - сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.
За його словами, переговори залишаються на дослідницькій фазі.
"Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони підходять. Це не те, що стрибнути в автобус. Наприклад, інтерфейс між супутником і ракетною установкою має бути відповідним", - сказав він
Зазначають, що SpaceX вже захопив інших клієнтів, які розривають зв’язки з космічним сектором Москви, але європейську місію можна розглядати як значну перемогу для американського виробника ракет.
Ашбахер додав, що Європа має зміцнювати незалежність від Росії в усіх сферах, включаючи космос.
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