Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска
Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що росіяни не літатимуть на американських космічних кораблях
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, космічні кораблі компанії Ілона Маска SpaceX, на відміну від російських, є ненадійними.
"Ми, скажімо так, упевнені у своїх кораблях. На кораблі Маска трапляються великі неприємності, у тому числі відмова каналізаційної системи. Це система життєзабезпечення, це не жарти, розумієте, це здоров'я людей", - сказав Рогозін.
Він додав, що космічний корабель Starlink компанії Boeing взагалі є аварійним. "Аварійно злітав уперше. Вдруге взагалі не зміг літати. Перенесення вже понад два роки. Нині вони спробують його запустити. Але на нього ми точно нікого не посадимо з наших космонавтів, ми не можемо ризикувати їхнім життям", - розповів Рогозін.
Він додав, що з ініціативою про "перехресні" польоти виступило NASA (Національного управління США з аеронавтики та космосу), нібито, через бажання не втрачати навичок польотів на російських кораблях. Очікувалося, що на "Союзах МС" одне місце в екіпажі займатиме американець, а на Crew Dragon полетить один росіянин.
- 5 квітня повідомлялося, що NASA скоротило кількість російських кадрів через напругу між Вашингтоном і Москвою на тлі вторгнення РФ в Україну.
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