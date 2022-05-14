Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, космічні кораблі компанії Ілона Маска SpaceX, на відміну від російських, є ненадійними.

"Ми, скажімо так, упевнені у своїх кораблях. На кораблі Маска трапляються великі неприємності, у тому числі відмова каналізаційної системи. Це система життєзабезпечення, це не жарти, розумієте, це здоров'я людей", - сказав Рогозін.

Він додав, що космічний корабель Starlink компанії Boeing взагалі є аварійним. "Аварійно злітав уперше. Вдруге взагалі не зміг літати. Перенесення вже понад два роки. Нині вони спробують його запустити. Але на нього ми точно нікого не посадимо з наших космонавтів, ми не можемо ризикувати їхнім життям", - розповів Рогозін.

Він додав, що з ініціативою про "перехресні" польоти виступило NASA (Національного управління США з аеронавтики та космосу), нібито, через бажання не втрачати навичок польотів на російських кораблях. Очікувалося, що на "Союзах МС" одне місце в екіпажі займатиме американець, а на Crew Dragon полетить один росіянин.

5 квітня повідомлялося, що NASA скоротило кількість російських кадрів через напругу між Вашингтоном і Москвою на тлі вторгнення РФ в Україну.

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