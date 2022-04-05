NASA скоротило кількість російських кадрів через напругу між Вашингтоном і Москвою на тлі війни в Україні
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скоротило кількість російських кадрів через напругу між Вашингтоном і Москвою на тлі вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє SpaceNews.
Як стало відомо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скоротило кількість кадрів у РФ. Про це в інтерв’ю SpaceNews заявила заступниця глави американського космічного відомства Пем Мелрой.
"Ми звичайно занепокоєні (ситуацією, – ред.) наших співробітників в Росії. Одним із результатів цього є скорочення штату в РФ", - сказала вона.
За її словами, NASA завжди обдумує плани на випадок надзвичайних ситуацій.
"Нині все працює дуже професійно й дуже злагоджено", - заявляє Мелрой.
Як відомо, раніше у "Роскосмосі" заявили, що хочуть зупинити співпрацю із космічними агентствами США та ЄС через введені санкції, зокрема, припинити співробітництво на Міжнародній космічній станції (МКС).
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