NASA скоротило кількість російських кадрів через напругу між Вашингтоном і Москвою на тлі війни в Україні

Про це повідомляє SpaceNews.



Як стало відомо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скоротило кількість кадрів у РФ. Про це в інтерв’ю SpaceNews заявила заступниця глави американського космічного відомства Пем Мелрой.

"Ми звичайно занепокоєні (ситуацією, – ред.) наших співробітників в Росії. Одним із результатів цього є скорочення штату в РФ", - сказала вона.

За її словами, NASA завжди обдумує плани на випадок надзвичайних ситуацій.

"Нині все працює дуже професійно й дуже злагоджено", - заявляє Мелрой.

Як відомо, раніше у "Роскосмосі" заявили, що хочуть зупинити співпрацю із космічними агентствами США та ЄС через введені санкції, зокрема, припинити співробітництво на Міжнародній космічній станції (МКС).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb