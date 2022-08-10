SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутники Starlink

Про це повідомила компанія SpaceX.

Як йдеться у повідомленні, SpaceX вивела на орбіту ще одну велику партію своїх інтернет-супутників Starlink і посадила ракету на корабель у морі.

"Двоступенева ракета Falcon 9, укомплектована 52 космічними кораблями Starlink, стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді", - пише SpaceX.

У компанії зазначили, що менше ніж через 9 хвилин після запуску перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив вертикальну посадку на безпілотному кораблі SpaceX A Shortfall of Gravitas, який стояв в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

"Тим часом розгінний ступінь Falcon 9 продовжив рух на низьку навколоземну орбіту, врешті-решт розгорнув супутники Starlink, як і планувалося, приблизно через 15 хвилин після старту", - підтвердила SpaceX у твіттері.

У SpaceX зазначили, що наразі компанія Ілона Маска запустила на орбіту понад 3000 супутників Starlink і це не межа.

"Starlink – це інтернет-мегасузір'я SpaceX, яке надає широкосмуговий доступ до сотень тисяч людей у ​​всьому світі. Зараз компанія Ілона Маска запустила на орбіту понад 3000 супутників Starlink, але, ймовірно, їх буде ще більше. SpaceX має дозвіл на розміщення 12 000 кораблів і подала заявку на дозвіл на запуск ще 30 000 кораблів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сьогоднішній запуск став 21-ю місією Starlink у 2022 році та 35-м орбітальним польотом за рік, що є рекордом для компанії. До прикладу, у 2021 році було здійснено 31 орбітальну місію.

Раніше повідомлялося, що компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, і представництво SpaceX скоро активно запрацює в Україні.

19 квітня Starlink, проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який надає послуги супутникового інтернету, повідомив про намір відкрити офіційне представництво в Україні

27 квітня Starlink Ukraine офіційно зареєстрували на території України.

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