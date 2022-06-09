Про повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

"Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора", - зауважив міністр.

Її 9 червня внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1.

"Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!" - наголосив Михайло Федоров.

19 квітня Starlink, проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який надає послуги супутникового інтернету, повідомив про намір відкрити офіційне представництво в Україні

27 квітня Starlink Ukraine офіційно зареєстрували на території України.

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