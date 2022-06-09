Представництво SpaceX незабаром почне активно працювати в Україні
Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, і представництво SpaceX скоро активно запрацює в Україні
Про повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.
"Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора", - зауважив міністр.
Її 9 червня внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1.
"Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!" - наголосив Михайло Федоров.
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