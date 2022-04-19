Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.



"Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину — Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні!"- написав Федоров.



За його даними, в Україні працюють понад 10 тисяч станцій Starlink. Супутниковий інтернет ЗСУ реалізовувати спеціальні операції, підтримувати роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію.



Також міністр доручив відповідним органам, щоб процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше. "Буду детально інформувати вас про перебіг цих робіт", - додав Михайло Федоров.





Також Україна виробляє офіційні правила, щоб використання Starlink було доступне всім охочим. "Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур", - запевнили у Держспецзв'язку.