Про це повідомляє пресслужба компанії.



Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Системи залізничникам надала одна з найбільших IT-компаній України N-iX. Компанія отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 – другого.



"Дякую всім нашим партнерам та бізнесу за підтримку Укрзалізниці в цей складний час. Залізниця стала першою державною компанією, яка під час війни почала використовувати Starlink. Першу станцію ми отримали на початку березня – одразу після Михайла Федорова", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.



Зазначені системи використовуються для стабільного та надійного зв’язку критичних системи, які забезпечують роботу залізниці.

7 квітня стало відомо, що агентство США з міжнародного розвитку оголосило про постачання уряду України 5 тисяч терміналів Starlink в рамках державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX.