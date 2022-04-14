Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink
Укрзалізниця отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 — другого
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Системи залізничникам надала одна з найбільших IT-компаній України N-iX. Компанія отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 – другого.
"Дякую всім нашим партнерам та бізнесу за підтримку Укрзалізниці в цей складний час. Залізниця стала першою державною компанією, яка під час війни почала використовувати Starlink. Першу станцію ми отримали на початку березня – одразу після Михайла Федорова", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Зазначені системи використовуються для стабільного та надійного зв’язку критичних системи, які забезпечують роботу залізниці.
- 7 квітня стало відомо, що агентство США з міжнародного розвитку оголосило про постачання уряду України 5 тисяч терміналів Starlink в рамках державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX.
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