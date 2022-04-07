США допоможе завезти в Україну тисячі інтернет-терміналів SpaceX
Уряд США допомагає компанії Ілона Маска SpaceX фінансувати та поставляти в Україну тисячі супутникових інтернет-терміналів Starlink
Про це повідомляють в CNN.
Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про постачання уряду України 5 тисяч терміналів Starlink в рамках державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX. Пристрої має отримати уряд України, який вже буде відправляти їх у місця, де це найбільш необхідно.
"Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну і безперешкодну передачу даних з будь-якої точки України. Термінали дозволять державним чиновникам і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися всередині України та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве інфраструктуру оптоволоконного або стільникового зв'язку України", – йдеться в повідомленні.
- Компанія Ілона Маска побудує в Україні наземну станцію супутникового інтернету Starlink після перемоги у війні з Росією.
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