Ілон Маск побудує в Україні наземну станцію супутникового інтернету Starlink

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у facebook.

У міністерстві заявили, що після перемоги у війні з Росією разом з Ілоном Маском буде побудовано власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців.

Зазначається, що в багатьох містах ворог продовжує знищувати інфраструктуру, зокрема й телекомунікаційну.

"Тому дуже важливо відстежувати наявність та якість інтернету у всіх куточках країни.

Завдяки підтримці компанії Speedtest by Ookla, яка надала нам доступ до даних спідтестів у реальному часі з ресурсу speedtest.net, ми можемо відстежувати швидкість інтернету в Україні. Така інформація допомагає нам дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі звʼязком", - розповіли у Мінцифри.

Також через Ookla з'явилися дані про показники якості інтернету від Starlink.

"З них зрозуміло, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це можна пояснити тим, що на території України немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині", - пояснили у міністерстві.



10 березня Ілон Маск надіслав в Україну другу партію станцій супутникового Інтернету StarLink.

26 березня супутникові термінали Starlink атакували російські хакери.

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