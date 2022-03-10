Ілон Маск надіслав в Україну другу партію станцій супутникового Інтернету StarLink
Система надає доступ до широкосмугового Інтернету у будь-якій точці планети.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV
"В такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі. І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну", - йдеться у повідомленні.
Відтак, 9 березня Україна отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.
"Дякую за підтримку та допомогу!" – додав Михайло Федоров.
Starlink — проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового Інтернету у будь-якій точці планети.
- Нагадаємо, 28 лютого перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула в Україну.
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