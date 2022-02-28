В Україну прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска

Про це йдеться у Telegram міністра.



"Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав Федоров.







Раніше повідомлялося, що Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink з такими словами: "Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну!".



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