В Україну прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у понеділок, 28 лютого, до України прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink від американського підприємця та винахідника Ілона Маска
Про це йдеться у Telegram міністра.
"Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав Федоров.
Раніше повідомлялося, що Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink з такими словами: "Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну!".
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