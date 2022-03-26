Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери

Про це написав Ілон Маск у Твіттері.

Він розповів, що російські хакерські атаки на системи зв'язку не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак усі атаки вдалося відбити.

Зауважимо, що раніше Маск погодився на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

В Україну вже прибуло декілька партій таких терміналів.

Нагадаємо, додаток Starlink, який дозволяє отримати через смартфон доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним додатком в Україні.

Ми також повідомляли, що Anonymous виклав до мережі дані зламаного ними ЦБ Росії, обсяг яких становить 28 Гб. Крім того, хакери записали відеозвернення до Путіна.

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