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Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери

26 березня, 2022 субота
11:18
війна з Росією

Російські хакери намагаються атакувати супутникові термінали Starlink в Україні

Про це написав Ілон Маск у Твіттері.

Він розповів, що російські хакерські атаки на системи зв'язку не оминули і супутникові термінали Starlink. Однак усі атаки вдалося відбити.

Зауважимо, що раніше Маск погодився на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

  • В Україну вже прибуло декілька партій таких терміналів.
  • Нагадаємо, додаток Starlink, який дозволяє отримати через смартфон доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним додатком в Україні.
  • Ми також повідомляли, що Anonymous виклав до мережі дані зламаного ними ЦБ Росії, обсяг яких становить 28 Гб. Крім того, хакери записали відеозвернення до Путіна.

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хакери
Ілон Маск
Starlink
війна новини
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